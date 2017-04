Ante la cercanía de un nuevo aniversario de fundación de Bella Unión, es aspiración de autoridades de la cultura local proponer el ahondar los conocimientos sobre el nacimiento de la ciudad. No es novedad que los desconocimientos afloran, sobre todo a nivel de la juventud. Basta preguntar detalles históricos de Bella Unión para que salte que no hay un mínimo de conocimiento. Igual sucede ante situaciones del momento. Si le preguntamos a jóvenes dónde están ubicadas, por ejemplo, calle Guenoas, Argentina o Durazno, por nombrar algunas, salvo que residen en una de ellas, un alto porcentaje no tiene la más remota idea de dónde están ubicadas. Por eso es aspiración del director de Casa de Cultura local, Francisco Sarasúa, bregar por un aniversario diferente para Bella Unión el mes próximo. Nos dijo: “Pretendemos darle un toque especial a la conmemoración de la ciudad. Muchas veces reconocemos el cumpleaños de algo, pero no se profundiza mayormente. Este año queremos empezar a profundizar en el nacimiento de Bella Unión. Que niños, jóvenes adultos, mejoren, aumenten sus conocimientos sobre el por qué y cómo se fundó Bella Unión. Una de esas posibilidades, es que los diferentes centros de estudios de la ciudad, realicen trabajos con sus alumnos. Por ejemplo, que las salas de historia realicen trabajos sobre el nacimiento de nuestra ciudad. Que en definitiva se conozca con mayor profundidad el proceso del por qué de la fundación y cómo fue que sucedieron los hechos. Aparte de ser muy interesante, forma parte del acervo de la comunidad. Muchas veces carecemos de esos conocimientos por no haber profundizado en los mismos. Ya estuve hablando con algún director de centro de enseñanza del medio y vamos a seguir haciéndolo por estos días”.