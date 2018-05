En días más, la protectora de animales y medio ambiente de Bella Unión, PROTAMA, estará festejando sus 7 años de existencia ( 2011-2018).-Nació tras el apoyo de personas amantes de las mascotas, ya fueran perros o gatos, que veían la necesidad de hacer algo por los animales callejeros.-El trabajo no ha sido fácil.-El tema de los perros en las calles se arrastra de muchisimos años.-PROTAMA desde hace algunos años procede a traer de Montevideo al médico veterinario Mario Quinteros, quién realiza castraciones económicas en la zona.- Se han castrado mas de 2.500 mascotas.-Igualmente el tema no está solucionado ya que tras nuevos nacimientos, si no se procede a la intervencción del veterinario, la población de estos animales aumenta de forma considerable.- Ya el refugio que posee la protectora está sin plaza para albergar ” inquilinos”.-De las tareas últimas de la protectora, consiste en colocar en los barrios , comedores y bebederos, buscando con ello que la mascota pueda alimentarse y saciar la sed.-

ANIVERSARIO DE IRUPÉ

Quién tambien está de aniversario es la Escuela de Samba Irupé , de barrio Los Olivos.- Veinte años , siendo una mas del carnaval cañero.- Dos eventos importantes viene organizando la escuela.-Por un lado una cena show y por otro un bingo millonario con un auto cero 0 Km., una lancha,motos,dinero en efectivo y muchos mas.-