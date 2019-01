El 9 de octubre de 2010 se produjo en Bella Unión un asesinato.

Cuando salió a trabajar a una chacra y estando aún en plena planta urbana de Bella Unión, observó cómo estaban hurtando en una camión estacionado en la vía pública.

Pretendió que el hecho no se consumara.

Los autores la emprendieron a pedradas contra el humilde vecino que quedó tendido en la calle tras recibir los impactos. Se trataba de Nelson de Melo, vecino de barrio Extensión Sur, quién había sido presidente de la Gremial Granjera de Bella Unión. Fue socorrido y permaneció con vida dos meses. A raíz de las terribles lesiones falleció en un centro asistencial de Montevideo en diciembre de aquel año.

El crimen nunca fue aclarado. Los años fueron pasando y nunca los investigadores lograron ubicar a los autores. En la madrugada del domingo 20 de enero de 2019, otro brutal asesinato ocurrió en Bella Unión.

En su domicilio fue ultimado de varias puñaladas el apreciado vecino “Lito” Acuña, de 72 años de edad, jubilado de UTE. Del hecho ya pasaron 9 días y por ahora el caso sigue sin aclararse. Que en definitiva el crimen de “lito” no se sume al de Nelson como “casos no resueltos”.