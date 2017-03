Que la violencia está enquistada en la sociedad, de eso no se discute.

El tema pasa por cómo revertir esta ola de violencia en todos los ámbitos. Ni ciudades ni capitales como Bella Unión escapan a hechos diarios que sin llegar a ser de gravedad, dejan al trasluz que muchos padecen el estrés propio de un mundo cada vez más competitivo y consumidor. Violencia en el fútbol que parece no tener fin por más esfuerzo que se hace.

Hinchas de Wanderers alterados en el partido jugado en el Viera con Peñarol.

Eso es lisa y llanamente violencia. Un recaudador de la AUF agredido en el Parque Central por un hincha de Nacional. Ocho mujeres van falleciendo de forma violenta en los dos primeros meses del año en casos que se encuadran en delitos de género y ahora se estudia el delito de feminicidio.

Estamos a horas de que la enseñanza en el país se ponga en marcha.

Basta recordar lo sucedido a lo largo y ancho del Uruguay en el 2016 con agresiones a maestras de primaria y profesores.

Hubo madres agresoras procesadas en Montevideo y en el interior. Que en definitiva este 2017 no sea igual al año pasado en materia de violencia en la educación. Para ello, autoridades de la educación deberán realizar campañas de concientizacion dirigidas a los padres en apoyo al docente.