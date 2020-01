Mesas rurales sesionó en la Sociedad Fomento

Una de las gratas noticias que realmente vale destacar es la reapertura de la Sociedad Fomento de Colonia Lavalleja, luego de un impase de varios años.

La aparición de gente joven, con muchas ganas de trabajar no solo por los productores, sino también por la comunidad, encender la llama del Cooperativismo. Así escuchar y atender los proyectos, emprendimientos para que no se despueble más la campaña.

La antigua casa Migiaro, sede de la Fomento se veía desbordada por la cantidad de productores que estuvieron presente, dirigentes de varias Sociedades Fomentos del departamento de Salto: la de Pueblo Biassini, Colonia Itapebí, Cañas y Cerro de Vera, Mataojo, Basalto Ruta 31 y la anfitriona.

Asistieron además las fuerzas vivas de la localidad, como el alcalde de la localidad, Diego Henderson. La Directora del Liceo Rural, Esther Baratta, Representantes de Jefatura de Policía de Salto, representantes del Instituto Nacional de Colonización,.

Distintos grupos de jóvenes de la Colonia presentando proyectos ante la Mesa Rural para su consideración.

Palabras del secretario de la Sociedad Fomento, Maestro y profeso Ricardo Alpuy

En el mes de junio nos reunimos un grupo de productores para reactivar lo que fue la Sociedad Fomento de Colonia Lavalleja.

Una fomento que tiene mucha historia y ha trabajado en años anteriores, siempre buscando lo mejor para los productores.Ya se formaron tres grupos de jóvenes que salieron y un grupo de mujeres, que ya están trabajando en algún proyecto, tratando de buscar una solución para los jóvenes que terminan el liceo.

Muchas veces no tienen otra cosa que hacer, no quieren seguir estudiando o no tienen la posibilidad o facilidades de irse a la ciudad para continuar sus estudios.

«Alpuy prosigue «estamos a las ordenes, estamos disponibles para todo lo que necesiten, nos estamos reuniendo todas las semanas, pueden participa, opinar o solicitar lo que quieran.

Javier Zorrilla, presidente de la Fomento.

Agradeció la presencia de las distintas Fomentos, animó al grupo de jóvenes que presenten proyectos ante la Mesa de Desarrollo Rural. Invitó a los concurrentes a arrimarse a la Sociedad Fomento, para que entre todos se la pueda sacar adelante.

Sergio Rosas-Vicepresidente

Dialogó con este diario, poniendo énfasis en que la Sociedad Fomento estuviera siempre con la amplia presencia de vecinos.

Recalca que desde junio están trabajando a full, en la actualidad tenemos cien socios al que se les otorga descuentos en el tractor y hacemos la declaración Jurada electrónica.

El socio tiene que pagar quinientos pesos al año.

Rosas en otra parte de la nota afirma que hay tres grupos de jóvenes y tres grupos de mujeres que elevaron tres proyectos ante la Mesa Rural.

El vicepresidente también se refirió al Proyecto Agua, donde diez productores de la zona le fueron aprobados por parte del Minuisterio de Ganadería.

Esta sociedad cuenta con un Tecnico de asesoramiento , Antonio Burton y una técnica encargada del proyecto de grupos , la Dra María Paula Nava

Proyecto Agua

Pastorino daba a conocer la lista de personas de personas que entraron en el Proyecto, aprobado por el Ministerio de Ganadería.

Pablo Fernanez,Pablo Alvez, Naldo Artave, Ana Elena Artola,Graciela Burutarán , Ailene Burutarán, Rosalino Nonini, Mirtha Boninini, Margarita Bordenavem Carlos Bueno, Marienela Hernandez, Guillermo correa, José Curbelo, David Damia´n de Lima, Bera Lima, Ma Teresa de los Santos. Néstor Moraes, Daniel de Souza, Atanasildo Domínguez, Fabricio Erramuspe´, Nelda Espinosa, <Wilson Fagunde, Aníbal Ferrón, Carlos López, Daniel González, Néstor Gómez. Eliseo González, Elida González, Hugo González, Diego Henderson, Gustavo Lima, Odilla Pérez, Cesar Nendietta, Gilberto Olivera, Wilson Pereira das Neves, Bernardino Ramos, Dilmar Rodríguez, Nancy Rodríguez, Adrián González, Andrés Silva, Miguel Suarez, entre otros