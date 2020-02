Es indudable que la lexicografía relacionada a los estados de la atmósfera debe cambiar.

Tanto meteorólogos como periodistas, a la hora de informar sobre la situación del tiempo, deberán tomar en cuenta el momento que afecta la región o al país todo. Ya señalar que «BUEN TIEMPO» significa «DESPEJADO Y SIN PRECIPITACIONES» no puede correr más. Surge como una aberración expresar que «EL TIEMPO SE PRESENTARA BUENO, CON CIELO CLARO Y ALGO NUBOSO, NO PREVIÉNDOSE LLUVIAS».

Cuando prácticamente todo el país viene sufriendo un importante déficit hídrico, cuando proliferan los incendios de campos y montes, cuando las cianobacterias se reproducen por doquier, cuando en tierra adentro tajamares y lagunas se están secando o lisa y llanamente se secaron debido a las elevadas evaporaciones diarias, señalar que tenemos BUEN TIEMPO, se aparta de una realidad que golpea y afecta sin más trámite. Puede ser « buen tiempo « para quién se va a veranear a la península, pero no para el pequeño productor lechero que ha visto como se le ha secado el tajamar o alguna otra actividad de campo que viene sufriendo con la falta de agua en sus tierras, y que vive con el corazón en la boca, de que no se desate un foco ígneo.

El buen tiempo no solo se puede relacionar con cielo despejado. Hoy , buen tiempo . se puede relacionar con cielo cubierto, lluvias y descenso de temperatura. Sería lo acorde para la realidad que se vive.