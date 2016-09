Hace varios días atrás en Bella Unión hubo toda una movida por parte de Zoonosis, donde se dio a conocer que en la ciudad y alrededores habían perros enfermos de Leishmaniasis.- Fue eso y nada más.- Al día de hoy, cuántos perros más están infectados?- Como todo, en su momento es mucho el ruido y después como si acá estuviera todo bien.- Se sabe que no está todo bien ya que una vez instalada la enfermedad, lejos de desaparecer, al contrario, va en aumento.- ¿Cuántos perros hoy hay infectados en Bella Unión?.-

¿Qué se hace para tratar de luchar contra el jejen?- Vemos que todos los meses hay campañas y campañas contra el mosquito Aedes Aegypti por parte de actores de la salud local y municipios.- Pero no vemos que exista ninguna campaña de combate al flebótomo.- El mosquito se reproduce en el agua pero el jején no, por tanto son ambientes muy diferentes.- El jején tiene como ambiente propicio los lugares húmedos con depósito de hojas secas.-

Así como el mosquito A.A. trasmite varias enfermedades al ser humano, el flebótomo también es el causante de enfermar a los humanos.- Lo hace a través de nuestras mascotas.- Loable sería que Salud Vigilancia Epidemiológica de Bella Unión, que trabaja en exterminar larvas de mosquitos, dedicara parte de tiempo en tratar de exterminar a la mosquita jején.- Según Protama, en Bella Unión por cada habitante existen tres perros.- Tomando en cuenta el casco viejo de la ciudad, donde residimos 12.200 habitantes, significa que tendríamos una población canina de unos 36 mil perros.-