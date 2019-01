En estos primeros días de enero, las palabras tiempo y clima están en los medios “día y noche”. Lluvias, tormentas, vientos, humedad, bajas temperaturas para la época, en fin. Bella Unión no ha sido la excepción. El tiempo atmosférico es el estado momentáneo de la atmósfera, representado por el conjunto de elementos meteorológicos, estos son tanto variables físicas, hablamos de temperatura, humedad, viento y otros, como fenómenos observables, es decir, rayos, nubes, tornados y otros. También se llama tiempo atmosférico, a la integración de ese estado momentáneo, en un intervalo de horas y días, en los cuales no sufre alteración significativa. Por ejemplo, “el tiempo se presenta frío”, cálido, lluvioso, seco y otros estados. Nunca para decir; “el clima se presenta frío”, cálido, lluvioso o seco. La alteración del tiempo no indica variación del clima, pues éste es el estado medio de la atmósfera y sus variaciones. El clima de cada lugar se define en base a observaciones de elementos y fenómenos meteorológicos computados durante largo tiempo. Por lo menos 10 años, siendo 30 años un período normal.