Se deben construir veredas nuevas en las siete cuadras de avenida Artigas donde la calle recibió Hormigón. Tiempo atrás el intendente Pablo Caram habló de construir veredas ecológicas. Alto porcentaje de la p oblación local no está de acuerdo, lo han manifestado en redes sociales, y prefieren veredas totalmente de baldosas por tratarse de la arteria principal de la ciudad y no una calle de un barrio periférico. Consultado el concejal nacionalista en el municipio de Bella Unión, Jorge Neireitter, esto nos dijo sobre el tema; “Según el plan de ordenamiento territorial, en las principales avenidas de la ciudad no se construyen veredas ecológicas. Las veredas deben ser rígidas. Esto está aprobado, es un decreto departamental, aprobado por la Junta Departamental y contra eso no se puede ir. Estoy hablando y fundamentando algo que está establecido por ley. Si se llegara a construir veredas ecológicas en avenida Artigas, ello irá contra el plan de ordenamiento territorial de Bella Unión”. Habrá que aguardar en definitiva que tipo de veredas tendrá en el futuro parte de avenida Artigas.