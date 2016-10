Lidera la lista 10 «Espacio Carpintería» del Partido Colorado de Bella Unión. Fue años atrás edil presidente de la Junta Departamental de Artigas. Hoy su grupo apoya la candidatura de Tabaré Viera en las internas. El profesor Andrés Rodríguez esto comenzó señalando a nuestra corresponsalía: -«El Partido Colorado está viviendo un momento fermental. Están surgiendo agrupaciones nuevas a nivel nacional. Tabaré Viera se desmarcó un poco de lo que era Propuesta Batllista y creó un espacio propio, que se llama Espacio Abierto, dentro del Partido Colorado. A su vez está dentro de un paraguas que se llama Unidos, donde están grupos desprendidos de Vamos Uruguay. Quiere decir que estamos en la instancia de formar una corriente batllista fuerte para disputar la interna. A Tabaré Viera lo consideramos un batllista a carta cabal y por tanto queremos que sea el candidato del Partido Colorado en las próximas elecciones. Para estamos trabajando y la lista 10 lo va a acompañar».

VIERA MAÑANA JUEVES EN BELLA UNIÓN

Rodríguez adelantó lo siguiente: -«Este jueves 6 estará acá en Bella Unión, Tabaré Viera. Mantendrá reuniones con productores de la asociación y trabajadores rurales de la caña de azúcar, así como con clubes sociales y organizaciones. A la noche estaría yéndose a Salto ya que el viernes tiene en esa ciudad actividad durante todo el día. Tabaré se puso el partido al hombro, tratando de tonificar al Partido Colorado. Hoy vemos que el Partido Colorado de forma orgánica no está trabajando bien. Te puedo decir que el candidato más votado que fue Pedro Bordaberry, renunció al CEN, o sea que ya no integra el máximo órgano partidario. El CEN lo ha citado para que brinde información de su trabajo en la cámara de senadores y su trabajo en las comisiones investigadoras y no ha concurrido. Además tenemos un divorcio entre los senadores colorados y los diputados colorados. No hay una conexión en las propuestas, en los proyectos de ley, en los posicionamientos frente a diferentes temas, esto está sucediendo y la gente lo tiene que saber. Los diputados votan una cosa, los senadores votan otra cosa. Así te podría nombrar muchas situaciones que muestran que el partido no está funcionando. No somos de andar escondiendo cosas. Hay dos diputados que han abandonado el partido. Se han ido con Novick. Si bien Novick tiene una trayectoria dentro del Partido Colorado, Novick no integra el Partido Colorado. Está formando otro partido afuera. Esa gente que se ha ido integra los órganos partidarios. Proponemos blanquear la situación. Queremos hacer una elección interna en marzo de 2018, elegir una nueva convención, elegir ya al candidato internamente, y que sea a padrón abierto. Entendemos que hay que legitimar a las nuevas autoridades del partido. Los grupos que estaban, algunos se han resquebrajado. Los liderazgos ya no son tales hoy. Entendemos que hay que legitimar los grupos nuevos que están naciendo, y ello hay que darlo con los votos».