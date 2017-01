Quizás esta fuera la vencida y el maleficio se derrumbara. No fue así. Seguimos sin poder ganarle a una capital en su casa. Este miércoles las selecciones de Bella Unión, Artigas Interior se presentaron en Rivera. En sub 18 la selección de Bella Unión sufrió una aplastante derrota por 4 a 0. Desazón en la delegación porque se puede perder pero no por tan abultado scorer. Máxime que la «rojita» estaba entonada tras haber ganado en el debut a Tacuarembó en el «Walter Martínez». ¿Qué pasó en definitiva? ¿Cómo en cuestión de horas se puede jugar tambien y jugar tan mal? El cuerpo técnico tiene dos días para analizar errores y pensar en los gurises de la blanca de Artigas. A nivel de mayores, un empate más. Pudo ser victoria de Bella Unión, como tambien Rivera pudo quedarse con los tres puntos. El final fue de empate 2 a 2. Los goles cañeros fueron mediante conquistas de Nicolás Arbiza y Nahuel Machado. Para la estadística, seguimos sin ganar en el «Paiva Olivera». Es el quinto empate que logra el combinado cañero en aquel suelo desde 1992.

CINCO EMPATES EN EL «PAIVA OLIVERA»

Rivera 1 Bella Unión 1 1992/1993. El D. T. siendo el internacional Luis Alberto Vera.

Rivera 1 Bella Unión 1 1994/1995. El D. T. fue el sanducero Gerardo «Bocha» Satriano.

Rivera 1 Bella Unión 1 1997/1998 El D. T. fue una dupla; Miguel «Oso» Pereira y Ramiro Astray.

Rivera 0 Bella Unión 0 1998/1999 El D. T. siendo Gerardo Satriano (renunció posteriormente y Bella Unión fue vicecampeona del Litoral).

Rivera 2 Bella Unión 2 2017 El D. T. es el salteño Roberto Miller.

SE VIENE ARTIGAS ESTE SÁBADO

Se trata de la liga que más veces ha sido rival de Bella Unión desde 1992. Este sábado 21 llega la «blanca» artiguense al «Walter Martínez» en sub 18 y mayores. Jugando la mayor de Artigas en suelo cañero, nos ganaron en siete ocasiones, empataron en dos y perdieron solo tres partidos. Artigas viene de perder en Tacuarembó ante el local por 3 a 1, finalizando el partido con tres hombres de menos.

TABLA DE POSICIONES A NIVEL DE MAYORES

Tacuarembó 4, Bella Unión 2 Rivera 2 Artigas 1.