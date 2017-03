Este domingo 26 de marzo, el club C.L.M.C. estará cumpliendo sus 50 años de rica existencia social y deportiva. El momento económico del club no es el mejor, por tanto, hay mesura en los gastos.

La situación no permite “Tirar la casa por la ventana” según se deduce de nuestro diálogo con el dirigente celeste Ramiro Astray.

Nos dijo: “Nuestro club estará festejando junto al club Ciclista Saavedra, que ha previsto algunas competencias de ciclismo.

C.L.M.C. no está en condiciones de efectuar grandes gastos. Para estos 50 años hemos organizado una jornada futbolística para el domingo 26, día de nuestro aniversario.

Nos hubiera gustado poder hacer una fiesta más grande pero la realidad económica no nos permite.

El domingo por la mañana habrá ciclismo enmarcado en nuestros 50 años y organiza el Saavedra. Por la tarde en el Estadio Walter Martínez, tendremos fútbol a partir de la hora 14″.

Hora 14. 00 fútbol femenino San Lorenzo (Monte Caseros) Vs. Uruguay (Bella Unión).

Hora 16. 00 en mayores CLMC Vs. San Lorenzo (Monte Caseros).

Hora 18. 00 en mayores CLMC Vs. Misiones ( Artigas)

La entrada tendrá un costo de 30 pesos.

EXDIRIGENTES

Y EXJUGADORES

Ramiro y la invitación: “Queremos invitar a todos los ex dirigentes y a todos los ex jugadores para que nos acompañen el domingo.

Es nuestra aspiración tenerlos en el estadio y que ingresen al campo de juego. Que den una vuelta en el campo y que así el público presente pueda apreciar a exjugadores de diferentes épocas del club, y quienes fueron en alguna época dirigentes del club y que aún están junto a nosotros”.

Habrá algunos recuerdos para los presentes.