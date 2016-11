Son seis kilómetros que por primera vez en la historia de estas poblaciones, el camino ha sido pavimentado.

Se trata del camino vecinal que va desde Cainsa sobre Ruta 3 hasta el Centro Poblado Mones Quintela, ex Calpica.

Aún no fue inaugurado, pero sin embargo este corresponsal tras recorrer el mismo, logró verificar el deterioro que el camino presenta en varios tramos.

Un bituminoso colocado hace pocas semanas atrás pero que comenzó a deteriorarse de forma rápida. Como no será de preocupante el tema, que el edil frenteamplista de Bella Unión, Jorge Ferrari en el plenario de la Junta de este jueves 3 abordó el tema.

En la media hora previa dijo: Solicito saber si ya ha finalizado la obra e inaugurado la misma, porque hay varios tramos que ya están deteriorados.

Solicito que la versión taquigráfica se envíe a la OPP y a la Intendencia para que se realice una inspección y se puedan explicar el rápido deterioro que ha tenido dicho tramo.