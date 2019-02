Este martes 26, en la cancha del club Peñarol, de la ciudad de Artigas, autoridades de la Intendencia, de la liga y ex futbolistas, llevaron a cabo un reconocimiento al entrenador de baby fútbol, Odilio Teodoro Duarte, popular “Godoña”. Una extensa trayectoria al frente de planteles de baby fútbol, estando siempre ligado al club mirasol artiguense y dirigiendo selecciones infantiles. En la foto superior, Godoña con la plaqueta r ecibida en el homenaje. En la foto inferior, algunos de los presentes, donde destacamos al intendente Pablo Caram, al ex futbolista Mario Saralegui, al experiente dirigente de la liga “Felo” Araújo, al ex futbolista Venancio “Chicharra” Ramos y al dirigente aurinegro Rodolfo Riani. Estuvieron presentes familiares de Godoña, vecinos y amigos. Tanto Saralegui como Ramos lo tuvieron a Godoña como entrenador cuando estos jugaban a nivel de fútbol infantil antes de que llegaran al “estrellato”. La carrera de Godoña como entrenador es extensa en el tiempo y suman generaciones y más generaciones de chicos hoy hombres y abuelos que lo tuvimos como director técnico. Este corresponsal, hoy con más de 60 años, fue uno de los jugadores de aquel Peñarol de baby fútbol de 1971, tercero en el campeonato nacional y con Godoña siendo mi entrenador. Merecido homenaje y reconocimiento estimado Godoña se te ha brindado.