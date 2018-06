SEÑORA PRESIDENTE.- Terminando la media hora previa, tiene la palabra la señora senadora Ayala.

SEÑORA AYALA.- Señora presidenta: desde 2012 diferentes organismos del Estado vienen trabajando en el Programa Uruguay Todos con Luz, que otorga a las familias subsidios que están en el entorno del 40 % al 45 %. Restan aún 1500 familias en el país, de las cuales seiscientas ya se han comunicado con el programa para solucionar el tema de la electrificación, por lo que solo faltarían aproximadamente novecientas familias para que el 100 % de los hogares del país cuenten con energía eléctrica.

El pasado viernes 8 de junio se inauguró en Cerro Amarillo –departamento de Artigas– una obra de electrificación rural demandada por los vecinos durante casi treinta años. Muchos compartimos esta inauguración. Con esta obra se llega al 99,7 % de electrificación en todo el territorio nacional, completando de esta manera el anillo de electrificación en el país y permitiendo mejorar ampliamente la calidad de vida en el medio rural.

También estuvimos compartiendo una actividad de Mevir en pueblo Sequeira. Allí, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través del Programa Atención a la Precariedad Habitacional, en convenio con Mevir, completará este año treinta soluciones habitacionales. Sequeira está situado en la ruta 4, a ochenta kilómetros de la ciudad de Artigas, tiene aproximadamente 750 hectáreas de extensión y está habitado –según el censo del año 2011– por 1149 personas. La intención no es solamente que Mevir desarrolle sus planes –concretamente ha llevado adelante dos en los últimos períodos de gobierno–, sino también que a través del convenio con este programa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se puedan generar soluciones habitacionales en las que se brinde a las familias un subsidio que está entre el 70 % y el 100 % del costo de las viviendas. Además, en este programa se ha trabajado en coordinación con otras instituciones como, por ejemplo, el Mides –a través del Programa Uruguay Crece Contigo–, OSE, UTE y ASSE. Sequeira es un pueblo muy particular de mi departamento –por lo menos, en lo personal, así lo creo– donde la gente, a través de la organización y la demanda, ha logrado que se instale un liceo y un CAIF, que se brinde atención ciudadana, que exista una radio comunitaria y otros servicios más que mejoran la calidad de vida de la población.

Para terminar, simplemente quiero comentar algo que me parece sumamente importante. Los dos temas que abordé hoy tienen algo relevante. Por un lado tenemos a la población que se organiza y demanda sus necesidades pero, por otro lado también está la voluntad de las instituciones públicas para dar respuesta a la necesidad de la gente en diferentes lugares. Acá se juntan las personas organizadas y la voluntad política para llevar adelante y desarrollar los diferentes programas que se reflejan realmente en una mejor calidad de vida de nuestra gente.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los medios de prensa del departamento de Artigas.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.

(Se vota).

25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.