Debido a las copiosas precipitaciones, no se lograron disputar la totalidad de partidos correspondientes a la séptima fecha del torneo Intermedio de mayores y la segunda de la categoría sub 18, de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión. Resta jugar en ambas categorías estos partidos:

Cuareim Vs. General Rivera

La Bomba Vs. Tropezón Tablero

Así las posiciones del intermedio hasta el momento:

Santa Rosa 14, CLMC 11, Tropezón Tablero 11, Huracán 11, Uruguay 9, Cinecope 8, La Bomba 3, Cuareim 2, General Rivera 1.

Posiciones torneo Acumulado:

Santa Rosa 30, CLMC 28, Huracán 27, Uruguay 26, Tropezón Tablero 22, Cuareim 11, Cinecope 10, La Bomba 9, General Rivera 5.