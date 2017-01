Una de las selecciones rivales de Artigas Interior es la celeste de Rivera. El sábado 14 se cumplirán exactamente 55 días de preparación de ambas selecciones riverenses de cara a la Copa 14 de la OFI. Sucede que no existen antecedentes de una preparación tan extensa de selecciones de ese departamento con miras a un evento nacional. Rivera hace años que no logra títulos y es por ello que ahora se ha apostado a un largo trabajo de preparación. A la selección sub 18 la dirige Jorge Fagúndez. El director técnico de la selección mayor es Julio Ademar Ferreira, un exgolero con pasaje por la selección uruguaya, por Wanderers y clubes del exterior. Como ayudante técnico lo tiene al reconocido ex futbolista Campeón de América y del Mundo con Peñarol en el año 1982, Walkir Silva.

AÑOS SIN LOGROS

Rivera, uno de los rivales de Bella Unión (Artigas Interior) fue en mayores, campeón del Interior por última vez en el año 1984. Luego fue campeón del Litoral en 1992. Fue vicecampeón del Interior en el año 2005 y luego no llegó ni siquiera a instancias de octavos de finales.