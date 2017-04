El dirigente del Partido Demócrata Cristiano de Bella Unión, Oscar Roberto Viola Vázquez participó de la Asamblea Nacional de este sector frenteamplista. Este corresponsal conversó con Roberto, quien nos dijo: “Quedamos muy contentos ya que hacía mucho tiempo no se lograba una asamblea tan exitosa. Hubo representantes de prácticamente todo el país. En la asamblea se discutió, se elaboró y se aprobaron documentos y declaraciones de elevado nivel, sobre este difícil momento que está viviendo nuestra América Latina. Se trabajó en aprobar la estrategia de construcción de una corriente de izquierda cristiana, representante del humanismo cristiano que hay en nuestro Frente Amplio. No hay que olvidar que cuando se construyó el FA, el PDC fue la primera fuerza junto a Juan Pablo Terra y Celmar Michelini”.

LO APROBADO POR LA

ASAMBLEA DEL P.D.C.

La asamblea nacional de la Democracia Cristiana Uruguaya reunida en Marzo de 2017 en Montevideo, con la participación de más de 200 militantes de todos los departamentos del país, convocados para la discusión del documento “La Democracia Cristiana uruguaya hacia el 2030″ aprobó tres mociones políticas que en síntesis expresan; 1) Aprobar la estrategia de construcción de una corriente de izquierda cristiana en el Frente Amplio y convocar a la formación de círculos de izquierda cristiana en todos los departamentos, municipios y ámbitos sociales del país. 2) Reafirmar su compromiso con la renovación y actualización del Frente Amplio liderado por su presidente Cro. Javier Miranda. 3) Expresar su compromiso con el proceso de transformaciones sociales, económicas, culturales, políticas e institucionales llevadas adelante por los gobiernos del FA y su respaldo al gobierno nacional encabezado por el Cro. Tabaré Vázquez y en particular a los Cros. Rodolfo Nin Novoa, Lilian Kechichián y Juan Andrés Roballo.