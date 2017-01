El 25 de enero de 2017 será una fecha memorable para la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión y para el sector Artigas Interior. Una fecha que se mete en la más rica historia del fútbol del interior profundo de Artigas. Desde el Campeonato del Litoral de 1992, Bella Unión o Artigas Interior como cada uno prefiera, nunca había logrado alzarse con los tres puntos del legendario «Matías González «enfrentando al dueño de casa. Pero no solo que hizo caer ese «invicto» sino que además se suma otro «invicto», tambien de 25 años y es que por primera vez la «roja» le gana a una selección capital en su propio feudo. Una «roja» que viene dando que hablar. Una generación de jugadores, donde algunos con algún pasaje por el profesionalismo, hoy están rindiendo lo que en lo previo se esperaba.

ARTIGAS SORPRENDIDO

ya el año pasado (6 /1 /2016), dirigiendo a la «roja» el coach Ramiro Astray, había sacado del «Matías González» un empate (1 a 1). Un resultado que nunca había logrado la «roja» en aquel estadio. Era el adelanto de lo que un año después podía suceder. Que en definitiva Bella Unión quebrara la mala racha de solo derrotas y de una buena vez por todas se trajera del «Matías» los tres puntos. Y así fue este miércoles 25. Una goleada de la «roja» sobre la tradicional «blanca» artiguense. Ganarle a Artigas en el «Matías» y por goleada, vaya que es un resultado que se mete en la más rica historia de ligas interiores.

EN DOS PARTIDOS

7 GOLES

El sábado 21 de enero en el «Walter Martínez» la «roja» le había ganado a Artigas, 4 a 1. Cuatro días después y jugando en el «Matías González» la «roja» ganándole a Artigas por 3 a 0. Un total de 7 goles convertidos a la «blanca» en cuestión de horas. La verdad que Artigas no debe tener un antecedente tan catastrófico.

LA «ROJA» INVICTA

Tras cuatro fechas disputadas, la «roja» marcha invicta liderando las posiciones de la serie (dos victorias y dos empates). Tiene 10 goles a favor y 4 en contra.

Bella Unión (Artigas Interior ) 8 puntos.

Tacuarembó 8 puntos.

Rivera 3 puntos.

Artigas 1 puntos.

FUERON 1080 MINUTOS

Adiós a derrotas y más derrotas y un empate ante Artigas en el «Matías González». Fueron 1080 minutos de fútbol en aquel estadio, donde jamás había ganado Bella Unión. Ya no más. Para la «blanca» sin dudas que significa un mazazo muy fuerte, duro de digerir. Perder por goleada en su propia estado para una selección «Interior». El análisis no será fácil. Recibir 7 goles en dos partidos en cuestión de horas no son resultados que se den de forma regular.

JUVENILES CAYERON

EN ARTIGAS

Quienes no lograron ganar este miércoles en Artigas fueron los chicos de la sub 18 de Bella Unión. Cayeron ante sus pares de la «blanquita» por 1 a 0.

MILLER EN LA HISTORIA

ningún técnico que le tocó dirigir a Bella Unión, había logrado con sus jugadores ganar en Artigas. El actual entrenador, el salteño belensero, Roberto Miller hace historia. Será siempre recordado por ser el DT que quebró la hegemonía de la «blanca» sobre la «roja» en el ex «7 de Setiembre».