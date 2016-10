Bella Unión vivió épocas difíciles en materia productiva. Una de esas etapas fue durante el gobierno del Dr. Jorge Batlle. Pese a la crisis regional y nacional, Batlle repartió lo poco que tenía, dándole oxígeno a la zona, para que CALNU y sus empresas asociadas Calagua, Calvinor y Greenfrozen no cerraran. El exdirigente de los productores, Romeo ” Gringo” Castellano, quien a su vez es hombre del partido nacional, recordó aquellos momentos. Romeo comenzó señalando: “Yo siempre fui nacionalista wilsonista pero reconozco que la zona continuó con la caña de azúcar gracias al apoyo en su momento brindado por el entonces presidente Jorge Batlle. En más de una ocasión Batlle estuvo en Bella Unión, dijo que éramos una zona marginal y que debíamos complementar con azúcar crudo, lo que se hace actualmente en este gobierno del Frente Amplio. En una oportunidad, en la Asociación de Plantadores, cuando yo era presidente de la gremial de productores, en esa reunión estaba el sindicato SOCA y estuvimos conversando con Batlle. El nos decía que la única forma de sostener la caña de azúcar en Bella Unión era a la vez incorporar azúcar crudo al país. El nos decía que incorporando el crudo, el azúcar iba a salir más barato”.

AQUEL OXÍGENO DE BATLLE DE UN MILLÓN

DE DÓLARES PARA LOS CULTIVOS

Castellano se emociona al recordar;” El segundo recuerdo que tengo de Batlle fue cuando fuimos en pleno el directorio de CALNU a Montevideo, cuando era tan compleja la situación que estaba a punto de cerrar CALNU. Esa vez fue una reunión de dos horas con el presidente Batlle y sus asesores, resolviendo Batlle proporcionar a los productores de Bella Unión para el financiamiento de los cultivos, un millón de dólares, que vino por el BROU. Además dos millones de dólares para comprar azúcar crudo, ya que CALNU no tenía fondos para comprar crudo. Las 5.000 toneladas de azúcar de CALNU que siempre quedaban al final de la zafra, que eran de la MAN, y estaban prendadas. Eran momentos que se preveía el cierre de CALNU. Esa vez Batlle nos cantó la justa, como era su característica, sobre el tema azucarero. Al terminar la reunión nos dijo: ¿qué precisan? Le dijimos que era un millón para los cultivos y dos para el crudo. En ese momento Batlle llama a Cairo que era el presidente del Banco República y le dio instrucciones de como destinar ese dinero a los productores. Así fue como llegamos al gobierno del Dr. Tabaré Vázquez en el 2005. Si Batlle no nos hubiera facilitado el financiamiento, en aquel momento CALNU y sus empresas asociadas habían cerrado. Batlle proporcionó recursos para que ello no ocurriera y esto hoy es bueno que se recuerde en la zona”.