Una vida militando en el Partido Nacional pero ahora le dijo a los blancos «no va más». Nos referimos al exedil departamental Rubén Ribeiro Luna, quien comenzó señalando a esta corresponsalía: «hace pocos días se le planteó el tema a Lacalle Pou. Le dije, -mira Luisito, nosotros nacimos en el Partido Nacional, donde el pasado 8 cumplimos 30 años con mi agrupación Poncho Blanco y quiero un cambio-. Hemos hecho candidatos de todo tipo. Algunos compañeros fueron ediles, algunos fueron alcaldes, hoy tenemos un edil que es Federico Ferreira, que lo hizo la Poncho Blanco. Tuvimos a Hans Burgardt como candidato a diputado. En una palabra, la Poncho Blanco siempre fue un semillero. Le dije a Lacalle Pou que queríamos un cambio. Estamos cansados. Tuvimos dos gobiernos blancos. El de Julio Silveira y ahora al de Pablo Caram. Julio Silveira se peleaba con William Cresseri y Bella Unión quedaba abandonado. Patricia Ayala se peleaba con Cresseri y Bella Unión quedaba abandonada. Pablo Caram se pelea con el alcalde Luis López y Bella Unión queda abandonada.

En cuanto a nivel nacional, apoyamos al presidente Lacalle y él tomó aquellas medidas contra la agroindustria azucarera que no nos gustaba, pero la tomó. Casi un año pidiendo una entrevista con Lacalle Pou y no me atendía. Si voy a hablar con un senador nacionalista, es lo mismo. No puede ser que yo teniendo 40 años de actividad política dentro del Partido Nacional, con 30 años con la Poncho Blanco, qué voy a seguir esperado. Tengo hijos y nietos en Bella Unión y qué voy a esperar, voy a seguir votando a quienes los tuvimos y no dieron resultado. Por eso, he decidido alejarme del Partido Nacional y unirme al Partido de la Gente que lidera Edgardo Novick. Queremos un cambio a nivel nacional y a nivel departamental. Novick se comprometió a ganar la Intendencia de Artigas. Mire, le voy a contar algo, cuando terminamos una entrevista en un canal de televisión de Artigas, el primero que estaba parado afuera en la vereda, no era otro que Julio Silveira (exedil, exdiputado, exintendente y exdirector del Correo) para hablar con Novick. ¿Qué significa esto? Que la gente quiere un cambio, busca un cambio. Estamos cansados de siempre más de lo mismo».

LOS DIFERENTES

GOBIERNOS

Continuó señalando: «Cien años de gobierno del Partido Colorado, cinco años del Partido Nacional, quince años del Frente Amplio y esta realidad con un vicepresidente de la república que renuncia, una vicepresidenta que asumió y que dice que vio el título. Y ¿así vamos a continuar? Hay que cambiar.

La ciudadanía debe pegar un cambio y ese cambio es Edgardo Novick. A nivel de Bella Unión, está olvidada y necesita un cambio. Nos prometieron un puente y dónde está el puente. Que íbamos a tener termas. ¿Dónde están las termas? El intendente Pablo Caram ni siquiera mueve las piezas para traer capitales a Bella Unión».

LO DICHO A NOVICK

Agregó: «A Novick le dijimos, – mirá, queremos termas para Bella Unión, queremos turismo, queremos ALUR, queremos infraestructura, queremos llegar a 11.000 hectáreas de caña de azúcar, queremos recuperar las cooperativas que cerraron. Esto es lo que le planteamos a Novick y él está de acuerdo. Le dijimos a Novick que no queríamos que él fuera más de lo mismo. Muy sencillamente nos dijo que no era político, que no necesita de la política para vivir. Quiere ser presidente de la república para cambiar al país, transformarlo. Es un tipo sencillo pese a la plata que tiene. Anda con zapatillas y vaquero. Lo van a ver ahora el 29 de setiembre cuando venga a Bella Unión. Vamos a tener un acto en el parque General Rivera. Yo le digo a la gente que vaya a verlo, que le pregunten y que se saquen todas las dudas que puedan tener sobre Novick. El equipo de Novick está dirigido por Javier de Haedo, un gran economista, que dirigió las economías del Partido Nacional. El compromiso de Novick es ganar, además de la presidencia, los gobiernos departamentales de Artigas, Salto y Rivera.

Se nos vienen uniendo militantes colorados, frenteamplistas y del Partido Nacional. La gente está cansada de tanta mentira. Yo nací en Bella Unión y le dije a Novick que iba a dar mi vida por Bella Unión».