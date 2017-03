Fue edil en la primera Junta Autónoma, fue secretario administrativo de dicha Junta y fue Director de Deportes y Turismo de la Intendencia de Artigas. Fue colorado y sigue siendo colorado. Conoce profundamente como se manejan las arcas municipales en Bella Unión. Sabe perfectamente que Bella Unión con lo que recauda en impuestos no le da para cubrir sus gastos y menos hacer obras.

Con Ruben Walter Tafernaberry converso este corresponsal. La intendencia de Artigas paga los sueldos de los más de 250 funcionarios de Bella Unión, pagando además los servicios de UTE, OSE y ANTEL, sumando una cifra mensual de más de 10 millones de pesos, según expresiones recientes del secretario general de la comuna de Artigas, Sergio Arbiza. Tafernaberry para comenzar; «La parte económica de Bella Unión es deficitaria. Sabemos que Artigas debe aportar determinada cantidad de dinero para el funcionamiento del municipio de Bella Unión. Bella Unión lo que debe hacer es aplicar la reglamentación vigente y salir a recaudar. Terrenos baldíos, casas deshabitadas, morosidad en la patente de rodados. Para tener un auto hay que saber que hay que tenerlo al día en la patente y seguro. Cuando fui secretario en la Junta, había gente que debía sumas muy importante en patente. Mientras Bella Unión no intente mejorar su recaudación, seguirá siempre dependiendo que Artigas le pague las cuentas. Bella Unión por si sola, no recauda lo suficiente para funcionar como Municipio».

«NO COMPARTO EL ESTADO DE EMERGENCIA»

Con relación al estado de emergencia dispuesto por el Concejo local, nos dijo: «Yo no comparto el haber decretado estado de emergencia en Bella Unión. Se debieron de haber agotado todas las instancias de diálogo. Cuando comenzó esta alcaldía y este ejecutivo de Artigas, todo era luna de miel. Ahora indica que todo se rompió. No hay que desconocer la figura del intendente».

«SE TERMINARON LOS LIDERES»

Sobre su partido colorado, dijo: «Ni a nivel departamental o local, tenemos lideres colorados. Nuestro departamento se ha quedado sin liderazgos. El tema de liderazgos no es de imponer nombres. Yo sigo siendo colorado pero puedo decir que soy colorado independiente. Fíjate, han venido a Bella Unión gente del partido colorado como, Tabaré Viera, Amorín Batlle y representantes de Novick y nadie se acordó de Tafernaberry. Para llegar al poder se necesitan votos. Como dejar de lado a quienes fuimos hombres del partido de toda una vida, y no solo eso, sino que fui uno de los colorados de Bella Unión que no solo ocupó cargos en el gobierno local sino tambien en la Intendencia de Artigas».