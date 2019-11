Quien gane clasifica y quien pierda queda eliminado. Corresponde a la fase de octavos de final de quienes diputan el trofeo COPA DE BRONCE, al no haberse ubicado entre los primeros cuatro en la fase inicial y que juegan hoy por las copas de ORO Y PLATA. La sub 14 de Bella Unión tendrá ahora como rival a la selección de San Gregorio. Viene de ganarle jugando de local a Young por 2 a 1. El otro partido así finalizó: Rivera 10 Guichón 0.

ASÍ FINALIZARON LAS POSICIONES TRAS

LAS DOS LLAVES DE CLASIFICACIÓN

(10 PARTIDOS EN TOTAL)

J G E P DIF. PTS.

RIVERA – 10 – 6 – 2 – 2 – +20 – 20

YOUNG – 10 – 3 – 1 – 6 – (-)1 – 10

BELLA UNIÓN – 10 – 3 – 1 – 6 – (-) 16 – 10

GUICHÓN – 10 – 0 – 0 – 10 – (-)39 – 0.

LOS PARTIDOS QUE SE VIENEN

Rivera Vs. Sarandí del Yí.

Young Vs Soriano.

San Gregorio Vs. Bella Unión.

Ecilda Paullier Vs. Vergara.

San José Vs. Castillos.

Rocha Vs. Minas.

Se juega un solo partido siendo local el mejor clasificado. Los 6 ganadores de llave siguen en la Copa de Bronce y los 6 perdedores quedan eliminados.