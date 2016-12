Finalmente la final fue para el conjunto “santo” que cierra un año por demás “redondito”.

Arrasó con cuanto torneo oficial se disputó en este 2016. Esto no es de ahora. Desde hace varios años, tanto en juveniles como en mayores, el club Santa Rosa, gana todas las categorías a nivel de la Liga Regional de Fútbol.-Cierra una temporada más, siendo campeón oficial en Sub 16, sub 20 y Primera División. En mayores, logra su segundo quinquenio.

Único club de la Liga Regional que tiene tantos campeonatos ganados de forma consecutiva.-A finales de los 80 quien “arañó” un quinquenio fue el club CLMC que era presidido por Walter Martínez.

El club celeste había sumado cuatro torneos y se perfilaba para ganar el quinto de forma consecutiva, lo que finalmente no aconteció.