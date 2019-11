Este 15 de noviembre, con motivo de los 60 años de nuestro querido diario EL PUEBLO, nos trasladamos de suelo cañero para sumarnos a la celebración. A poco de estar en la vereda del diario, momentos que llegaban colegas, invitados y público en general, alguien que me hace una señal, de que me acercara a él. Al estar frente a frente me dijo; “Se acuerda mio”. Lo mire fijo “si, te conozco”, y me vuelve a señalar; “soy Roival”. El paso de los años provoca cambios en nuestra humanidad. A unos más, otros menos. Las canas y las arrugas que aparecen, al igual que algunos kilos de más, sobre todo los varones con el aumento de nuestra “panza”. Pero, como no reconocer a uno de los grandes del fútbol cañero. Ramón Santiago Roival, el “tartamudo”. Fue campeón defendiendo al copero Santa Rosa, club que supo defender con mucha clase, siendo su DT, Angélico “Caio” Diaz. Uno de los veloces volantes que ha dado Bella Unión. Ramón desde hace algunos años vive en Salto, trabajando en la Intendencia. Perteneció a la época de los exquisitos. Décadas de los años 80 y 90. Fue un placer verlo. Conversando con él fue trasladarnos al pasado de su querido Santa Rosa, de la rivalidad con CLMC y Defensor. Nostalgia plena de un fútbol cañero inolvidable. Un placer verte Ramoncito.