Pueblo Lavalleja por Yamandú Leal

La actividad de cierre de actividades del proyecto Uruguay trabaja y los convenios con MIDES, IPRU y CIEDUR se desarrolló el pasado jueves 13 de febrero, en el Mercado 18 de Julio y se contó con la presencia de los participantes, equipos técnicos así como de autoridades departamentales y nacionales del MIDES.

Se incluyeron también algunos registros de las tareas operativas que cumplieron los grupos de Uruguay Trabaja en diversas instituciones de nuestro departamento. Las personas para poder acceder al programa Uruguay Trabaja deben tener entre 18 y 64 años de edad, no contar con estudios superiores a tercer año de liceo o de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeconómica, estar desocupadas por un período mayor a dos años y no haber participado en ediciones anteriores por un plazo mayor a tres meses.

Quienes participan del programa perciben mensualmente una prestación social de apoyo a la inserción laboral de 2,35 bases de prestaciones y contribuciones (BPC), que se pagan a través del Banco de Previsión Social.

Uruguay Trabaja es un programa socioeducativo y laboral dirigido a personas que se encuentran desocupadas desde hace dos años o más y que integren hogares en situación de pobreza. Las tareas para las que convoca el programa son construcción, refacción, albañilería y pintura vinculadas a la recuperación de locales de instituciones públicas de la localidad en donde residen.

Los participantes también asisten a cursos y capacitaciones específicas en oficios varios, a cargo de UTU u otros organismos competentes.

El objetivo de Uruguay Trabaja es contribuir al desarrollo de procesos de integración social a través de estrategias socioeducativas y de mejora del nivel de empleabilidad de personas en condición de vulnerabilidad social, con limitado nivel educativo y desocupación de larga duración, reconociendo el trabajo como actividad humana central que produce efectos sinérgicos en la órbita personal, familiar y social.

Para ello, el programa convoca a las Organizaciones de la Sociedad Civil y Cooperativas de Trabajo, a presentar propuestas de trabajo a través de las cuales pueda ejecutarse el programa educativo laboral y la reinserción educativa de los participantes, en el marco de los valores de la Economía Social. Específicamente, el programa está dirigido a personas de entre 18 años y 64 años, con un nivel educativo inferior al 3er. año de Enseñanza Secundaria o Técnica, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y en desocupación por un período mayor a dos años. El Programa es coordinado y ejecutado por el MIDES, en convenio con las OSCs y las Cooperativas de Trabajo y en articulación con diversas instituciones públicas nacionales y locales. Participan en la implementación el Banco de Previsión Social (BPS), que realiza las liquidaciones mensuales y el registro de las historias laborales; el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), que realiza el pago mensual de las prestaciones; el Banco de Seguros del Estado (BSE), que se ocupa de garantizar las pólizas de seguro correspondientes; el Ministerio de Educación y Cultura a través de los Centros MEC, que apoya en la alfabetización digital; la Universidad del Trabajo (UTU), que aporta las capacitaciones específicas en oficios; la Administración de Servicios de Salud del

Estado (ASSE), que provee los servicios sanitarios; las Intendencias Departamentales y los Municipios, que aportan apoyos logísticos y locales para las capacitaciones. Al comienzo del ciclo anual, el MIDES solicita a los organismos públicos la identificación de tareas de apoyo de valor público- pintura; pequeñas reparaciones o construcciones; jardinería; etc.- que puedan realizarse en el marco del programa.

Luego, se realiza una convocatoria pública a OSCs y Cooperativas de Trabajo, que presentan una propuesta de intervención y un Equipo Técnico. Las propuestas deben responder a los contenidos a desarrollar en el proceso socioeducativo, que incluye la capacitación específica- capacitación en oficios, y alfabetización digital inicial- y la capacitación transversal, compuesta de diferentes talleres temáticos orientados al ejercicio de derechos y desarrollo de habilidades- Búsqueda de Empleo; Emprendedurismo y Cooperativismo; Derechos Laborales; Seguridad Laboral, etcétera. Después, se realiza la difusión pública para promover las inscripciones de los interesados elegibles.

Luego se llevan a cabo sorteos públicos de los cupos, con cupos especiales asignados a discapacitados (4%), personas transexuales (2%) y afrodescendientes (8%), en base a los cuales se conforman los grupos de participantes de hasta 15 o 35 personas según la modalidad (ciudades o pequeñas localidades).

En el marco del programa los participantes realizan trabajos transitorios de valor público.

A la vez, se desarrolla el programa de formación y capacitación en competencias transversales por parte de la OSC y capacitaciones específicas en oficios por parte de la Universidad del Trabajo (UTU). Los participantes perciben mensualmente una prestación social denominada «Apoyo a la Inserción Laboral» – la cual no posee naturaleza salarial, pero es computable a los efectos jubilatorios y pensionarios, y habilita a la percepción de los subsidios por maternidad y por enfermedad.

Asimismo, el programa incluye el acompañamiento social colectivo e individual para facilitar el acceso a servicios públicos de salud, educación, acompañamiento en la búsqueda de empleo y en el desarrollo de pequeños emprendimientos individuales y asociativos y recreación.