Entre hoy sábado y mañana domingo, se estará disputando la ultima fecha del oficial de primera división, que clasifica a los cuatro primeros para la liguilla. Ya están clasificados los clubes Santa Rosa, CLMC y Uruguay, disputándose el cuarto lugar los clubes Tropezón Tablero y General Rivera.

SÁBADO 27 ESTADIO “WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI”

Hora 19.00 Huracán Vs. General Rivera.

Hora 21.00 Santa Rosa Vs. Uruguay.

DOMINGO 28 ESTADIO “WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI”

Hora 19.00 CLMC Vs. Cinecope.

Hora 21.00 Tropezón Tablero Vs. Cuareim.