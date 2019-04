Estamos en 2019. Desde el lejano año 1995 se vienen entregando viviendas para familias damnificadas por inundaciones de los ríos Uruguay y Cuareim, en zona de Bella Unión. En el pasado los diferentes LOTES de viviendas, que fueron cinco (suman decenas y decenas de viviendas), se construyeron en barrio Sur. Ya en ese barrio cañero no hay más terrenos disponibles. Tras las inundaciones del 2015 y las recientes de enero 2019, nuevas viviendas para inundados en la jurisdicción. Ya están prontas y este jueves se comenzó con la entrega de llaves. Los dos bloques, cada uno consta de viviendas en planta baja y viviendas en primer piso, están ubicadas contiguas a los barrios Las Piedras y MEVIR. El acceso a sus viviendas de las familias que residirán en primer piso es mediante escalera, no existiendo una rampa que permita la accesibilidad a personas que deban desplazarse en sillas de ruedas. Años atrás el hoy fallecido Miguel Ángel Vich, que presidia la Asociación de Discapacitados Argentinos de Monte Caseros tenía una frase que era su caballito de batalla; ” todos podemos ser un discapacitado físico algún día”. Por eso que llama la atención que no se hubieran construido rampas de acceso a las viviendas ubicada en planta alta o primer piso, en tiempos que la palabra accesibilidad está de moda. En una palabra, hablamos de edificios “no inclusivos”.