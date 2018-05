Por Miguel Quintana

El grupo de Bella Unión denominado por Verdad y Justicia, invita a la presentación del libro de Nélida “Chela” Fontora: “La llama no se apaga”. Participan de la presentación, Mariana Mota, Mariana Risso y la autora. La producción de caña de azúcar implica que esta debe ser quemada para poder ser cosechada, sin embargo, la llama que prendió la caña no se apaga con el fin de la cosecha. Sigue encendida en la conciencia y en la acción de quienes participan en su cultivo. Por eso, la llama no se apaga. La presentación del libro se realiza hoy miércoles 23 de mayo, a las 18,30 horas, en la sala alta del Municipio local.