Hoy sábado se estará disputando de forma íntegra la 3º fecha del torneo sub 18, de la Liga Regional de futbol. La actividad jugándose en dos escenarios. Estos son los detalles:

TORNEO SUB 18—3º

FECHA SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE

CANCHA «ESCUADRONES»

-Hora 15.00— CLMC Vs. Cuareim.

-Hora 17.00— General Rivera Vs. La Bomba.

CANCHA

«DR. ROMEO BIANCHI»

-Hora 15.00—Huracán Vs. Tropezón Tablero

-Hora 17.00—Santa Rosa Vs. Uruguay.