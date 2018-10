Se disputó de forma integra la última fecha del Campeonato Oficial de fútbol sub 15, de la Liga Regional, estando ya los cuatro clasificados para jugar le petit liguilla, sistema play off. Estos fueron los resultados;

CLMC 4 Cinecope 0.

Uruguay 1 Santa Rosa 0.

Huracán 1 General Rivera 0.

Cuareim 2 Tropezón Tablero 1.

POSICIONES: Uruguay 37, Santa Rosa 36, CLMC 33, General Rivera 18, Tropezón Tablero 14, Cuareim 1, Cinecope 10, Huracán 5.

PRIMERA FECHA DE LA LIGUILLA

Santa Rosa Vs. CLMC.

Uruguay Vs. General Rivera.