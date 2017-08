Así transcurrió la madrugada de este 25 de Agosto.

Con motivo de la noche de la Nostálgia, los controles que no faltan y eso lo saben muy bien los conductores. Pese a ser sabedores de ese control, igualmente hay quienes prefieren jugar con fuego. Alguno tiene suerte de no quemarse, pero algunos “la quedan”.

La Brigada de Tránsito Municipal de Bella Unión realizó 135 controles de espirometrías, de los cuales seis (6) dieron positivo.

Son conductores a los cuales se les aplicó la multa correspondiente y se les retiró la licencia de conducir por seis meses, además del antecedente que tienen de aquí en más.

En cuanto a siniestros, no se registraron. La racha de choques, muerte y lesionados se dió un par de días antes del 25 en Bella Unión.