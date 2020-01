Tras denuncia en Seccional Séptima de Bella Unión por invasión de domicilio, formulada este 6 de enero, oportunidad en la cual una persona del sexo masculino, mayor de edad, fue sorprendido en horas de la madrugada en una finca ubicada en calle Sarandí, siendo conducido en ingresado por disposición judicial como detenido. Culminada la instancia judicial, la Sra. Juez Letrado de Bella Unión condenó al mismo como autor penalmente responsable de «un delito de violación de domicilio, especialmente agravado en calidad de autor», a la pena de seis meses de prisión en régimen de libertad vigilada, con las siguientes obligaciones, presentación ante la autoridad administrativa una vez en la semana con permanencia de dos horas, artículo 7 literal C de la ley 19.831, obligación de no acercarse a las víctimas por el plazo que dure la medida, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 8 literal C de la ley 19.831.