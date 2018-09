Ocurrió en el actual campeonato Oficial de fútbol, categoría sub 15, de la Liga Regional de Bella Unión. No es poca cosa ganar 6 puntos en la sede de la Liga, tras haberlos perdidos en la cancha. El club General Rivera ganó 6 unidades en la Liga tras los respectivos reclamos efectuados en tiempo y forma. Con relación al partido que Cinecope le ganó a General Rivera, se le retiró los 3 puntos a «Cine» y se los otorgó al granate debido a que el club de la ex Calpica utilizó en ese partido dos jugadores “pasados de edad”. Sobre el partido que Tropezón Tablero le ganó a General Rivera, la Liga le retiró los puntos al ganador y se los adjudicó a los chicos de la Unidad Militar, debido a que el « trope» realizó durante el partido un total de seis cambios cuando en realidad son cinco el máximo permitido. Con estos 6 puntos ganados en la Liga por los chicos sub 15 del equipo « vinotinto «, avanzaron en la tabla de posiciones, quedando ahora de forma solitaria ocupando el cuarto lugar.