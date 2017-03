Este viernes 24, cumplió una extensa agenda de reuniones en la jurisdicción de Bella Unión, el Senador de la República por el Partido Nacional, Dr. Jorge Larrañaga.

En un alto de su nutrida actividad, destinó algunos minutos para conversar con este corresponsal , encarando varios temas de actualidad.- Lo acompañaba el diputado nacionalista artiguense Mario Ayala y el presidente de la Seccional Nacionalista de Bella Unión Hugo Olivera.- Larrañaga para comenzar expresando:”Estamos realizando una gira que comenzó en Rivera, luego Artigas, ahora Bella Unión y luego no trasladamos a Salto. Yo siempre señalo que este es un lugar donde debe estar el Estado.-Si hay un lugar geográfico del Uruguay donde el Estado debe de estar en todas sus manifestaciones,

ese lugar es Bella Unión “.-

LA SITUACIÓN LOCAL

A nivel laboral Bella Unión no atraviesa su mejor momento tras el cierre de dos agroindustrias.-Sobre este momento que vive la zona, nos dijo;”Sabemos que la situación por la zona no esta fácil.- Estuve visitando hace un rato un predio , es la Colonia Salvador Porta.- En ese lugar hay un conjunto de colonos que estan explotando un predio propiedad del Instituto , y han expresado que tienen dificultades de maquinarias.

Sabemos de las peripecias que se han dado en los diferentes enprendimientos de la zona .Sabemos del tema de ALUR. Sucede que ALUR tiene mala prensa en Montevideo pero es un emprendimiento que nosotros apoyamos.

Debe existir eficiencia en esta empresa asi como un buen gerenciamiento.

Debe tener ALUR un gerenciamiento desde Bella Unión .-Que en definitiva lo que se invierta en ALUR, termine en el bolsillo de los trabajadores y de los productores .-Tambien decimos que es inadmisible que en un pais que se le pone alfombra roja a la inversión extranjera , resulta que no se apoya la producción, el desarrollo, y el trabajo nacional.

Recorremos el pais y vemos los mismos problemas de los ultimos 15 años.- Y eso que hemos tenido un pais en crecimiento, pero lamentablemente no se ha aprovechado la bonanza económica”.

“PÉSIMOS NEGOCIOS”

Continúo;” Estos gobiernos del Frente Amplio han hecho ´pésimos negocios como por ejemplo, ANCAP, PLUNA, el FONDES y en muchas otras cosas mas .-Se han perdido recursos economicos que pudieron haber sido invertidos en alentar nuevas fuentes de trabajo en el interior, y sobre todo zonas como Bella Unión”.

“NO SE VE LA REALIDAD DE BELLA UNIÓN “

Con relación a la paradojal situación de tener ALUR en la zona y que la ciudad sea decretada en “estado de emergencia” por ser un municipio pobre, nos dijo;”Son las contradicciones que el pais presenta.

Tiene que ver al centralismo politico que existe en el Uruguay. Muchas veces desde Montevideo no se ve la realidad de Bella Unión .

Estas situaciones son las que hay que corregir .-Una población de Bella Unión declarada en emergencia y por otro lado vamos con asombro lo sucedido en áreas del Estado,donde se han manejado de forma ineficiente los recursos públicos.

Es una contradicción dificil de entender, de comprender.- Se han perdido tantos recursos en tantas inversiones ineficientes , y resulta que tenemos una emergencia en Bella Unión.-Esto realmente no lo entendemos .-Reclamamos que se busquen soluciones .-Estuve reunido con el Concejo del Municipio de Bella Unión y ver como se podrá encarar un trabajo en conjunto”.-

“LAS INTENDENCIAS HAN PERDIDO AUTONOMÍA”

Agregó:”Tenemos otro problema y tiene que ver a las intendencias.-

Las intendencias han perdido autonomía municipal, autonomía financiera, en función de que la participación de los recursos , casi el 50 por ciento proviene del gobierno nacional.

Esto es perdida de autonomía.- Es limitación para hacer obras.-Tenemos autoridades departamentales electas por la ciudadanía con dificultades para enfrentar la función pública .-Creemos en el subsidio al trabajo para no tener que subsidiar la pobreza.-Para ello hay que administrar mejor, gastar mejor, invertir mejor”.-

“SE ELIJE GENTE SIN IDONEIDAD PARA OCUPAR LOS CARGOS “

Con relación a situaciones recientes como la estafa al FONASA, Cambio Nelson y ahora un abogada trucha, nos dijo;”Mire, acá fallan los controles .- Se elige a gente que no tiene idoneidad para ejercer los cargos .-Como puede ser que alguien finja ser abogado y no tiene titulo.-Bueno, tenemos la realidad del vice presidente de la República .- El presidente de la república decía que la montaña parió un ratón porque lo que se decía sobre una estafa millonaria al FONASA no era tal.-Si es mucho o poco no importa.-No debió haber acontecido .-La mala administración publica es lo que termina haciendo el descreimiento de la gente.-La gente está cansada de ver como se mal administran los recursos públicos.

No es posible que el Estado pierda 400 millones de dólares en PLUNA , otros 900 millones de dolares en ANCAP, no se cuantos millones de dolares en Alas U, otros tantos en FONDES y suma y sigue.

Cuando precisamos un millón de dolares para hacer una perforación infrabasaltica para tener un complejo termal en Bella Unión para desarrollo turístico , se dice que no hay dinero”.-

FRENTE AMPLIO CAÑERO FESTEJA EL PRIMER ACTO DE MASAS

Mañana domingo 26 de marzo, el Frente Amplio festeja los 46 años de su primer acto de masas. La Coordinadora Política de Bella Unión invita a todos los frenteamplistas a concentrarse frente al Comité de calle Aparicio Saravia a partir de la hora 18.

Se compartirá una mateada, música popular, actuación de artistas locales y habrá homenaje a militantes fundadores y de amplia trayectoria en el partido.

Estará presente la Senadora Patricia Ayala, quién se reunirá con la Coordinadora y participara de la parte oratoria.-