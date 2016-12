Richard Maglio, peludo y ladrillero:

Es cortador de caña de azúcar en época de zafra y en el resto corta pasto o fabrica ladrillos. Nos referimos a Richard Maglio, quien habló con este corresponsal sobre la prohibición de extraer tierra de un camino en zona de Franquía. Comenzó expresando: «Terminé la zafra y estoy haciendo ladrillos. No tengo seguro, por lo que recurrí a hacer ladrillos y corto pasto con la máquina. Para hacer ladrillos me prestaron una cancha en Las Láminas, pero hay un desalojo para los ladrilleros. Ese barrio está siendo acondicionado y los ladrilleros tienen que salir. Ya le hemos planteado al gobierno departamental un espacio físico y no hemos tenido respuestas. La otra problemática es que yo ya tengo que llenar un pisadero, ya llené uno de 3.000 y ahora tengo que llenar uno de 6.000, y estaba sacando tierra de la Franquía. De los callejones de la Franquía. No de los predios de los productores sino de los caminos. Hay un funcionario de Grupama (grupo de protección ambiental) que recorre esos caminos, comunica a la Policía y la Policía nos corre de esos caminos. Nos hacen dejar la tierra en el lugar e irnos con nuestro caballo y carro. No queda otra que esperar la boca libre para volver a ir e intentar sacar algo de tierra. Lo que más indigna es que en el medio de esa reserva natural hay un lavadero de pedregullo del Municipio de Bella Unión así como dos empresas particulares de extracción de arena, pedregullo. Nosotros que somos infelices peludajes, vamos a sacar un carrito de tierra y llaman a la Policía para que nos saquen del lugar. Está muy difícil para sobrevivir del ladrillo. Lo único que hay en estos momentos para sobrevivir es el tema del ladrillo. La abonada a mano en la caña de azúcar ya no existe más ya que está todo mecanizado».

LA FAMILIA DE RICHARD

Le preguntamos sobre la composición de su familia, a lo que respondió: «mi señora y dos hijos, la gurisa tiene 13 años y el gurí 8 años. Están estudiando».

¿DÓNDE VIVEN?

Dijo, «Vivimos en un asentamiento ubicado detrás del Corralón municipal. Hemos solicitado quienes vivimos en el asentamiento el tener viviendas a través de FUCVAM, hemos pedido tierras para construir nuestras viviendas».

¿CORTAR CAÑA O FABRICAR LADRILLOS?

¿Qué tarea es la más sacrificada, cortar caña o fabricar ladrillos? Respondió: «por lejos el cortar caña es lo más duro y sacrificado para una persona. Un cortador de caña saca entre 3 y 4 toneladas durante el día y tenés que hacer en el barro, en la helada. No solo cortar caña te desarma todos los huesos, sino que es preocupante el salario bajísimo. Por más que cortes caña, no te pagan caña enredada, no te pagan día de lluvia. El corte de caña es un trabajo esclavizante. Si miras como vivimos los cortadores de caña de azúcar, te das cuenta que estamos sumergidos en la pobreza. La vida pasa y siempre estamos viviendo en la misma pobreza. Cuando termina la zafra, al poco tiempo tenemos que empezar a vender lo poco que tenemos para de esa forma poder comer».