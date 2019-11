Por estas horas circula en redes sociales una pelea callejera entre varios jóvenes, en pueblo Tomás Gomensoro. Se origino la misma a la salida de un baile. Entre golpes y golpes, no han faltado el arrojar piedras al contrincante. Las peleas entre jóvenes a la salida de bailes no es de ahora, y ocurren Bella Unión, Salto, Artigas y mucho más, y vienen de décadas. Fuimos jóvenes y fuimos testigos de verdaderas “batallas campales” en el exterior por ejemplo, del club Deportivo Artigas o del Zorrilla, en la ciudad de Artigas. Han ocurrido siempre estos enfrentamientos. Rivalidades por los más diversos motivos, que terminan en una gresca sin igual. Una cosa es cierta. No se miden las consecuencias a la hora de enfrascarse en una pelea. Si con quien estás peleando cae mal y golpea la cabeza, o tras la piedra que le lanzaste da en su cabeza y fallece, las consecuencias serán otras y tendrás que vertelas ante un Magistrado acompañado de un abogado. Es que nunca se miden las consecuencias. Solo se piensa en el resultado de la pelea, que es la de salir triunfador sin medir posibles secuelas y derivación de la misma. Una pelea callejera, muchas veces por cuestiones del momento, por banalidades, que pueden provocar una muerte sin sentido.