Alguna vez señalamos que las estadísticas a nivel de siniestros de tránsito se cuentan por muertos y no por heridos. Si hay fallecidos, la lista aumenta. Si hay lesionados, sea de la entidad que sea, no existen estadísticas. Una fractura puede complicarse y llevar meses en sanar. Lesionados producto de siniestros de tránsito que pasan horas y horas en hospitales y sanatorios, ya sea internados o debido a intervenciones quirúrgicas. Los siniestros sin muertos, difícilmente aparezcan en los partes policiales.

Esta semana que dejamos atrás, dos siniestros ocurrieron en Bella Unión, dejando como saldo personas lesionadas. Uno de ellos ocurrió en el semáforo de Ruta 3 y calle Salto. En ese lugar chocaron dos motocicletas, experimentando diversas contusiones los conductores. El otro choque ocurrió en Ruta 3, frente al Free Shop Macanudo. Colisionaron un automóvil y una motocicleta. El conductor del bi rodado con algunas lesiones. Quizás algún día, se lleve un registro oficial de los siniestrados sobrevivientes. Han habido casos donde el siniestrado fallece meses después, debido a que no logró recuperarse de las lesiones.