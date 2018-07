Por estos días se han registrado algunos siniestros en Bella Unión, donde felizmente, más allá de metales retorcidos, no se ha tenido que lamentar decesos o lesionados de entidad. En Ruta 3, zona poblada de la ciudad, un conductor perdió el dominio del automóvil, colisionando con una columna del alumbrado. En calle General Rivera casi José Enrique Rodó, se produjo un siniestro, viéndose involucrados dos automóviles y un motociclista, no arrojando personas lesionadas.

MAYOR PRECAUCIÓN

Al quedar sin vigencia el flechado total de calles y cuadras en Bella Unión, para no pocos conductores, el manejar hoy resulta de mucho riesgo. Con la circulación en determinadas calles y cuadras, en un sentido u otro, existía un ordenamiento que hoy para muchos se ha tornado en un caos. El aumento del parque automotor de los últimos años fue acompasado con el flechamiento como forma de organizar la circulación. Tras “caer” el flechado, hoy en una esquina se pueden originar innumerables situaciones, por lo que hay que conducir con la mayor prudencia posible. Fue el 12 de enero de 2011 que comenzó el flechado de algunas calles en Bella Unión, sumándose otras tiempo después. Significa que han sido muchos años manejando bajo un ordenamiento.