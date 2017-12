Todo venía muy bien hasta hace algunos días atrás. Referencia al futuro puente entre Monte Caseros y Bella Unión. No se trató de una reunión más sino que hubo gente sumamente enojada, lo que nunca había sucedido hasta el momento. Sobre lo sucedido este corresponsal requirió la palabra del concejal Jorge Neireitter, del municipio de Bella Unión que hace ya mucho tiempo es quien participa de estas reuniones del futuro puente. Cuente Jorge, que pasó: “Nos pasó en dos reuniones de CODEFRO y a nivel de la Hidrovía. Oh causalidad, al intendente de Artigas le envían la invitación de forma tardía y en distinto horario. Cuando llegamos nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Después nos dimos cuenta que Concordia y Salto habían presentado, y con el aval del canciller argentino, un proyecto de un puente entre Salto y Concordia y descartando el de Bella Unión Monte Caseros. Eso generó un tremendo revuelo. Fijate que habían más de 50 intendentes de toda la región de Corrientes, que faltó muy poquito para que se levantarán en armas. Esto lamentablemente pasa en nuestro país. Pasa en el tema del puente con Caseros,pasa con el tema del medio ambiente y todo lo relacionado al cuidado de la costa. Tenemos en nuestra zona daños muy importantes en nuestras costas,pero lo triste de todo es que para muchos gobernantes de nuestro país, el Uruguay termina en Salto. Esa es la impresión que tenemos quienes residimos en el departamento de Artigas, quienes vivimos en esta zona que es Bella Unión. Hasta Salto llegan los recursos. Después si algo sobra, tenemos suerte y nos toca algo”.

FALTA PESO POLÍTICO DEPARTAMENTAL

¿Qué pasa, no tenemos peso político? Dijo: “No tengo dudas que nos falta peso político de parte del intendente y de los diputados. Nos falta peso político de todos los actores políticos. Acá hago mención a dirigentes de los tres partidos mayoritarios. Tenemos que tener cierto peso político para que por los menos se nos respete. No puede ser que todo se cocine entre dos o tres y el resto no tenga la posibilidad de manifestarse, de opinar”.

MONTE CASEROS ESTÁ MUY FIRME

¿A Monte Caseros no se la van a llevar de arriba, verdad? “Sí es cierto. Hubo una posición muy firme en esta reunión de las autoridades municipales de Monte Caseros. El intendente de Caseros levantó la voz, terminamos levantándonos, que ni el acta la firmamos. Quién calmó un poco la tensión fue el canciller Nin Novoa de nuestro país, quien nos dijo: muchachos quédense tranquilos que la posición de la CURA es otra. Fue triste el discurso del canciller argentino, ya que sus palabras fueron a contra flecha. Como que en el Uruguay se llega hasta Salto y en la Argentina se llega solo hasta Concordia. Asistimos a jugarretas políticas de muy bajo nivel. Son jugarretas que dejan en evidencia algunas cosas”.

ENFRENTAMIENTO CON ENTRE RÍOS

Agregó: “Mantuvimos un enfrentamiento con gente de Entre Ríos ya que prácticamente había un lineazo de apostar a un puente entre Salto Concordia, y nada para arriba. Es decir que ellos ya dan por descontado el puente entre Monte Caseros Bella Unión. Acá están enfrentados ahora los gobernantes de las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Acá hay que tener en cuenta algo muy importante y es el informe de CARU, el cual es contundente”.

“A CARU SE LA MANDO CONSTRUIR UN PUENTE”

Dijo: “El informe es es muy claro indica que a la CARU no se la mandó a hacer un estudio de un puente sino que a la CARU se la mandó hacer un puente. Mientras uno de los dos gobiernos le diga a la CARU que paren, ellos van a seguir. Y esa fue la tranquilidad que nos dio el canciller de nuestro país, Nin Novoa. Se está preparando el proyecto del llamado a licitación de obra y después la CARU cuando esté pronto ese proyecto va a salir a buscar el dinero para hacer el puente. El proceso sigue siendo el mismo, nada ha cambiado”.

INTERÉS QUE NO SE HAGA

Fue más lejos: “Existe una actitud negativa de un montón de gente de afuera que andan diciendo que no debe hacerse el puente entre Monte Caseros y Bella Unión. El intendente de Monte Caseros fue muy claro al decir que ya entre Salto y Concordia existe un puente que es el que está en la represa de Salto Grande y qué necesidad tienen de volver a hacer otro más en un lugar cercano. Lo lamentable de esa reunión fue que el canciller argentino llegó a la reunión con una manija terrible, claro, si el hombre es de Concordia. Muy buena fue la participación de nuestro canciller Nin Novoa que dijo que la CARU estaba mandatada a construir el puente entre Bella Unión Caseros. Dijo que llevará tres o cuatro años más, pero que el puente se hace, se hace. Nin Novoa que quien calmó un poco las aguas,pero igualmente el clima de la reunión era de tensión”.

MEDIO AMBIENTE, RECURSOS SOLO HASTA SALTO

Neireitter además dijo: “El Ing. Julio Tarino participó luego de una reunión donde los temas eran los relacionados al medio ambiente y resulta que los recursos existentes solo llegaban hasta Salto. No estaban dispuestos recursos para aguas situaciones originadas en costas y medio ambiente al norte de la represa de Salto Grande. Por suerte Tarino tiene un completo informe de todo el daño que tenemos en toda la costa de Bella Unión. Lo más grave que tenemos acá es el de la pileta de decantación de OSE. Cuando hay inundaciones, el agua del río toma contacto con la pilta y se va todo aguas abajo. Hay informes que dos son las ciudades con este tipo de anomalías. Una es la ciudad de Federación en la Argentina y Bella Unión en Uruguay. Según nos dijo Tarino, se tratará de atender dos puntos críticos que tenemos en la costa en cuanto a erosión, uno es a la altura de la laguna de Canosa y el otro lugar es en el balneario Los Pinos”.