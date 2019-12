Tras la obtención de un nuevo título oficial santista, no han faltado una vez más quienes suman una temporada que no fue .-Los verdaderos campeonatos de temporada ganados legítimamente por el club Santa Rosa son 24 y no 25 como algunos pretenden sumar.

Y aquí bien cabe la frase ; » La cura para la ignorancia es la investigación «.-Sucede que hay quienes pretenden sumar un título » no otorgado oficialmente por la Liga Regional», es decir, Ejecutivo y clubes de la época.-Tiene que ver a la temporada oficial 2004.-La crisis golpeaba en todos lados y el fútbol cañero no era una isla.

La actividad había comenzado con pinzas aquel año.-La mayoría de los clubes sin poder cumplir con sus obligaciones, ante un fútbol dominguero, jugando a perdida en cada fecha.

La Liga Regional se maneja fiel a la marcha de los clubes.

Si ellos en lo económico no se mantienen, menos cumplirán con la Liga, por lo que está terminando también endeudándose.-En definitiva el campeonato oficial 2004 quedó inconcluso, debido a los graves problemas económicos.

Santa Rosa era quien lideraba la tabla en mayores.

Ni el Ejecutivo de la Liga ni los clubes decretaron declarar a Santa Rosa campeón.-Nada de ello ocurrió.

Simplemente aquel año el fútbol se paralizó , quedando inconcluso el campeonato.- No hubo vencedor ni vencidos.-La verdadera historia es esta.- No hay dos historias sobre el 2004 y el fútbol cañero.- En el 2006 y 2007 tampoco hubo actividad en el fútbol local debido a la crisis económica.-

La única participación que tuvo Bella Unión a nivel de fútbol mayor fue con una selección de técnicos y jugadores amigos , que se formó para jugar la recordada Confederación de Ligas del fútbol del Río Uruguay en su tramo final de vida.

-Fue en los años 2005 y 2006, con la roja siendo campeón, en un torneo muy venido a menos.

En el 2007 se jugó el último campeonato de aquella Confederación chacarera, torneo ganado por la selección de Belén ( Salto).-