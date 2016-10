Este 6 de octubre cumplió una serie de actividades en la zona, el exintendente de Rivera y hoy diputado y alternando en el senado, el Prof. Tabaré Viera, del Partido Colorado. A poco de arribar a Bella Unión conversó con ese corresponsal, expresando: «Bella Unión es una de las ciudades más importantes de nuestro interior profundo, ubicada en una triple frontera. Una zona que vuelta y media anda en boca de la prensa nacional. Hemos venido a tomar contacto con productores, con trabajadores, es decir, con los protagonistas. Yo tengo algunas diferencias internas de mi partido. Hay gente que ha expresado otro tipo de cosas. En nuestro caso, creemos en el proyecto agroindustrial de Bella Unión».

MALA GESTIÓN DEL FRENTE AMPLIO

Seguidamente agregó: «El gobierno del Frente Amplio se ha caracterizado por la mala gestión. Con el despilfarro en las empresas públicas, por la no cristalinidad, porque han multiplicado las empresas como la propia ALUR y donde ANCAP tiene varias de esas empresas de sociedades anónimas. En esas empresas se esconden muchas ineficiencias. Yo creo en los subsidios, yo creo en el Estado como batllista, creemos en un Estado presente y no un Estado ausente. Un Estado que garantice las equidades, que promueva y oriente el desarrollo del país. Cuando hablo de equidad, no es solo de las personas sino de equidad territorial. Yo fui a una escuela rural y sé lo que es el interior profundo. El interior sigue teniendo mucho menos posibilidades de una capital».

SUBSIDIAR EL TRABAJO Y NO SUBSIDIAR LA VAGANCIA

Dijo: «Yo entiendo que es mucho más conveniente subsidiar el trabajo y no subsidiar la vagancia. Subsidiar el trabajo para desarrollar una zona, salvar determinadas regiones, pero no subsidiar a quienes no hacen nada».