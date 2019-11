Referente a hecho que fuera informado en comunicado de prensa del día lunes 4 de los corrientes, en el cual en horas de la tarde del día viernes, una persona del sexo masculino mayor de edad fue sorprendida en el interior de una finca ubicada en calle Atilio Ferrandis, la cual huyó tras un forcejeo con el hijo del propietario del inmueble al cual agredió, lesionó y también fue mordido por un can que estaba con el invasor, siendo en la fecha enterada Sra. Fiscal Letrado Adscrita de Primer Turno de Bella Unión, quien dispuso que continuaran las actuaciones en torno al hecho. Culminada la instancia judicial, el Sr. Juez Letrado actuante dispuso FORMALIZAR LA INVESTIGACIÓN CONTRA EL IMPUTADO, POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO EN CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACIÓN CON UN DELITO DE LESIONES PERSONALES EN CARÁCTER DE AUTOR, DISPONIENDO, LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, ASUMIENDO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: PARA EL MISMO: NO CONCURRIR AL DOMICILIO DE LA VÍCTIMA, NI ACERCARSE AL MISMO Y A SU FAMILIA EN UN RADIO DE 300 METROS, AMBAS OBLIGACIONES LAS DEBERÁ CUMPLIR DURANTE UN AÑO, CESANDO DICHA MEDIDA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, LO CUAL SE AJUSTA A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 387 DEL C. P. P.