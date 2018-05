Son realidades al fin. Por un lado el no comienzo aún de la zafra azucarera. Productores procurando refinanciar deudas y además saber que precio recibirán por su producción, y por otro un sector de asalariados rurales movilizados dado a que aún no tienen posibilidad de trabajo en esta cosecha 2018. La desocupación tiene en vilo a un sector importante de la población y para sumar más tristeza, la apertura de tiendas free shop en Barra do Quaraí viene siendo tema constante ya que podría, ojalá que no, aumentar la desocupación. Por si fuera poco, debemos sumar el miedo constante a ser victimas de algún delito. Que te hurten la moto, efectos de la finca o del comercio.