Al comenzar el presente año un jubilado de Bella Unión fue ultimado de varias puñaladas, donde en un principio el fin era el hurto.

En la madrugada de ayer viernes, en la ciudad de Rocha, un hombre de 74 años de edad, fue víctima de hurto, lo ataron a su cama, y luego incendiaron el dormitorio, hallando terrible muerte. Así como estos casos mencionados, se han dado montones en nuestro país de un tiempo a esta parte.

Hombres y mujeres de 70 y 80 años, sobre todo el caso del varón, que «sortea « enfermedades y males físicos, propios del macho como puede ser el cáncer de próstata, para terminar sus días siendo vilmente asesinado por miseros pesos que pueda tener guardado. Vivir muchas veces en base a medicamentos para tal o cual enfermedad y con ello y pelearle a la vida de forma diaria, y que de repente te maten por nada. Asistimos a tiempos donde la vida humana no vale ni un solo peso. Hoy el hombre no solo debe cuidarse de no fallecer de un paro cardíaco, de un cáncer de colon de un cáncer de pulmón por fumador o cáncer de próstata, sino que ahora se le suma otra “enfermedad”, la triste inseguridad.

Esa que se lleva un ser humano de la tercera edad, por el mero hecho de muchas veces vivir solo y con pocas posibilidades de defenderse físicamente.