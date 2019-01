Se llama Juan Macedo, Apodado “Tito”. Es boxeador de Bella Unión. En diciembre pasado peleó primero en Uruguayana y luego en Quaraí, Brasil, ganando por nockaut en el tercer round. Los rivales siendo pugilistas norteños. Con Macedo conversó este corresponsal. Nos dijo: “Yo peleo en 60 kilos, pero si pudiera entrenar mejor, yo podría estar peleando en 56 kilos. He peleado con rivales de 64 kilos, donde tienen más pegada y se siente más. Me siento bien, he venido ganando en las últimas presentaciones. A mi me encanta recibir golpes. Yo no disfruto si el rival no me pega realmente. Yo disfruto recibiendo golpes. No me gustan las peleas donde solo yo pueda pegar. Cuánto más lastimado salga de la pelea, más me gusta. Nací para eso. En la pelea de Uruguayana, antes de la pelea en Quaraí, tuve un rival muy fuerte. En dos manos que me dio me hizo trastabillar. Yo no tenía piernas, estaba mareado, pero lo llamaba para pelear ya que me encanta pelear. Estaba sin piernas pero tenía guantes y quería seguir peleando. Los brasileros son rivales que tienen buena pegada y están bien preparados. Hay lugares como el hígado que no podes dejar que te peguen. Un buen golpe en el hígado te deja sin aire y terminas perdiendo la pelea. Son muy pocos los boxeadores que tras recibir un golpe en el hígado, siguen peleando. La mayoría termina perdiendo por abandono o nockaut. Siempre te dicen: golpealo abajo que la cabeza cae sola. Los golpes bajos son los más importantes. Yo soy de buscar siempre el hígado del rival. Si metes una buena mano, terminó la pelea”.