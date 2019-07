Entre hoy sábado y mañana domingo se estarán disputando los cotejos correspondientes a la 8va. fecha de los campeonatos Sub 15 y mayores de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión.

SUB 15

SÁBADO 20:

Cancha «Escuadrones»

Hora 11,30: CLMC Vs. Tropezón Tablero.

Cancha «Romeo Bianchi»

Hora 10,30: Cinecope Vs. Gral. Rivera-

Hora 12.00: Santa Rosa Vs. La Bomba.

DOMINGO 21:

Cancha «Romeo Bianchi»

Hora 12.00: Huracán Vs. Uruguay.

PRIMERA DIVISIÓN

SÁBADO 20: Cancha «Escuadrones»: Hora 13,30 Cinecope Vs. Gral. Rivera.

Hora 15,30: CLMC Vs. Tropezón Tablero.

DOMINGO 21:

Cancha «Romeo Bianchi»

Hora 13,30: Santa Rosa Vs. La Bomba.

Hora 15,30: Huracán Vs. Uruguay.

TRES CLUBES LIDERAN AMBOS TORNEOS

A falta de dos fechas para la culminación de una parte del torneo oficial 2019, tanto en sub 15 como en mayores, lo llamativo es que tres clubes lideran posiciones en ambos campeonatos. Ellos son : Santa Rosa, CLMC y Uruguay. En mayores, estos tres planteles lideran teniendo el mismo puntaje, 13 puntos. En sub 15, el líder es Santa Rosa con 18, CLMC tiene 15 y Uruguay cuenta con 13 unidades.