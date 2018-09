Trabajadores de traslados especializados del hospital de Bella Unión en pre conflicto , en relamo al no cobro del incremento salarial SAME.-El pre conflicto no afecta los servicios .-En marzo del año pasado el directorio anterior de ASSE y como plan piloto decide realizar los traslados especializados ( traslados con médico y enfermero ) del Hospital bajo la jurisprudencia de SAME 105 como apoyo logístico .-Se contrata por 18 meses a 7 médicos, 5 enfermeros y 3 chóferes, enviando una ambulancia especializada para el Hospital.-Los trabajadores están cobrando los traslados como común en vez de especializados. por lo que reinvindican es igual función igual remuneración.-