Por Victor Pacin Freire

Lo que ocurre en el tránsito no es mas que el reflejo de lo que sucede en la ciudad, como lo he escrito siempre ” si queres conocer como es una sociedad mira cómo conduce ” , hoy la primera causa de muerte en adolescentes es el transito, la exposición al riesgo de estos es nefasta y aumenta las posibilidades aceleradamente.

Las drogas y los estilos de vida juegan un papel preponderante y es fundamental a la hora de tomar decisiones, todo esto acompañado por las supuestas compañías y sobre todo por el ” enrolamiento ” de otros hacia los adolescentes que sin duda pueden ser tus hijos o los míos. Cuando me refiero a drogas incluyo a todas las drogas , aclaro esto por el sistema infundado de pensar que drogas son solamente la cocaína , marihuana etc., el alcohol y los energizantes juegan un papel muy importante y llevan a las malas decisiones y a la muerte del adolescente y la destrucción de la familia. Las redes sociales juegan el verdadero papel en el tema del enrolamiento, el mostrar y buscar la aprobación continua de los ” me gusta ” y los comentarios es una droga mental para los humanos que ven reflejado quizás lo que les falte en este tipo de de redes sociales. Vemos fotos de todos los tipos y tamaños , ya con la primera foto de perfil ya nos hacemos una idea de quien es y que busca, sobre todo si es adolescente, y ese es el comienzo de una vida llena de falsos amigos y peligrosos ” me gusta ” de continuo.

Estas lineas que transmito abajo me las mando un padre muy ocupado y preocupado y atento de sus hijos , pero sobre todo con un gran miedo el cual también deberíamos tener todos como padres . ” Quien sos ? ”

Alex acaba de cumplir los 14 años, es el hijo mayor de una familia tipo, vive en una casa aun sin terminar con sus papas y sus dos hermanos mayores. Es buen estudiante, sus buenas notas lo han hecho merecedor de algunos premios por parte de los afectos que lo rodean.

Hace poco mas de un año, Alex se hizo un perfil de Facebook, en el cual coloco su gusto por la música rock, el tocar la guitarra, que es hincha de <nacional y admira al edy cavani, de a poco empezaron a llegarle las solicitudes de amistad, compañeros de clase, compañeros de fútbol, amigos de amigos… y otros ” guitarristas ” ( o adultos que se hacen pasar por chicos con los mismos gustos ) de apoco comenzaron a “conocerlo” sin dejarse conocer, a sacarle pequeñas confidencias y situaciones que lo angustien, a jugar con su estado anímico y a ofrecerle apoyo emocional.. de a poco muy de apoco, le empiezan a dar pautas de conducta, como ” si es tu gusto, tenes que defenderlo ante tu viejo” o ” pero esto tenes que esconderlo de tus padres”

Así un día le ofrecen conocer a alguien, a una chica que “dice que gusta tuyo”, le pasan una foto, le inventan amigos, le mandan un ” pack ” de ella ( pack es un paquete de fotos que los adolescentes se toman en ropa interior de sus partes intimas ) y así le invitan a que se tome su propio pack para pasarlo a la supuesta chica.

Y por casa…..? se van notando cambio, se encierra en el baño con su Smartphone, o la laptop, pide para salir, vuelve tarde, sin dar muchos detalles de donde va o que hace…. y de a poco se va cortando el dialogo.

Los papas atentos a la situación, tratan de buscar el acercamiento, pero aunque parezca mentira, ya hay dos “Alex “, el que conocen ( o creen conocer ) y el que tiene una vida virtual, el que a través de las redes sociales expresa sus disconformidades, sus ataques de ira hacia el Liceo, los profesores, los padres, los hermanos … y allí viene la promesa de ” se como hacer para que te sientas mejor yo quiero que seas feliz “. Empezamos con el cigarrillo , es barato , es fácil de conseguir, ” después de fumarlos te comes un par de chicles y listo … “.esa es la puerta, el acceso a una alerta que se va poniendo cada vez mas siniestra, que va apostando y jugando con las condicionantes como ” ya tengo tu pack, queres ver como lo publico ? ” y así llega la receta del ” purple Drunk ” ( droga casera que se hace con sprite y jarabe para la tos que trae codeína” ) y el ” viste que te pone re-loco ” ” yo puedo conseguirte maruja, se donde venden… ” Pero si los papas están atentos, algunas cosas se notan… desapareció el encendedor, y volvió a aparecer por arte de magia, los buzos tienen olor y hasta se ocupo de lavarlos, buscas y buscas y encuentras la maldita caja escondida…… Y ahí ? ojala la relación con tu hijo, tenga buenas raíces.

Esto no es mas ni menos que la historia de muchos , papas , mamas, que estan en la vuelta viendo cosas de los hijos que no saben como contrarrestar, pequeñas acciones de los nenes que no tienen sentido, se preguntan .. cambio ? , es la adolescencia ? que hago. lamentablemente no hay un libro para SER papa ni mama, solo estar presente , atento . todas estas conductas se ven reflejadas hoy en nuestra sociedad, por eso el tema del tránsito, la inseguridad y la violencia en los liceos y escuelas. hoy si alguien se equivoca en una maniobra todos lo insultan y alguien no prende el señalero lo insultan relajan y vivimos en un mundo de garroneros de insultadores y de irrespetuosos., la pregunta es …? ¿ saldremos de esto ???.. solo hay una respuesta , uniéndonos como sociedad , contribuyendo y respetando a los demás. espero papa y mama que lo logres, que lo logremos, da miedo, asusta., es cierto , entonces lo haremos con miedo , pero lo haremos. “SI QUIERES CONOCER COMO ES UNA SOCIEDAD MIRA COMO CONDUCE. “