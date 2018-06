Por Miguel Quintana

Desde que tengo uso de razón los hombres han criticado a las mujeres por como conducen. Si vemos a una mujer al volante de un auto o una moto y está estacionando o circulando normalmente van a decir la frase típica “ tenía que ser mujer “ es como que está instalado en la sociedad, esta creencia es absolutamente errónea y no se alínea con los resultados. Para los hombres el vehículo representa algo diametralmente opuesto que a las mujeres, para estas el vehículo no representa un símbolo fálico, ni de poder, ni de status social. El hombre necesita tener un vehículo que tenga ciertas características para mostrar o buscar la aprobación de sus pares, tanto a nivel social como familiar. Sin embargo la mujer lo utiliza de diferente manera y al momento de elegir uno, muchas veces lo eligen por circunstancias diferentes, color, estilo, comodidad, posición de manejo etc., Sin embargo el hombre utiliza la belleza automotriz para otro resultado, potencia, performance, lugar de la sociedad en la cual se encuentra etc. Los detalles de un vehículo para una mujer y un hombre son y serán diferentes. Existe una gran diferencia entre POSIBILIDAD Y PROBABILIDAD. Posibilidad es la aptitud, potencia u ocasión para ser o existir algo. Probabilidad es una situación que puede suceder o que hay mayor factibilidad de que suceda, basado en pruebas o razones que la SUSTENTEN. En definitiva la posibilidad de que ocurra algo siempre existe, podrán existir diferentes factores o no, pero siempre está latente. Ahora la probabilidad es otra cosa para eso habría que estudiar todos los factores que llevan a que esto suceda, tiene que ser fáctico. Y medible de alguna forma. Porque escribí, posibilidad y probabilidad es para poder explicar en pocas líneas como la creencia de que las mujeres conducen mal es totalmente errónea. ¿Cuántas veces encuentras en las noticias que las espirometrías positivas son de mujeres? Pocas, muy pocas, sin duda que siempre existen, pero al compararlas con las de los hombres son ínfimas. Participar como conductora en un accidente de tránsito mortal también es poco factible las estadísticas (aclaro que no me gustan) dicen que no son conductoras de mucha velocidad y de por sí respetan mucho más las normas de tránsito, por consiguiente son menos riesgosas que los hombres. ¿Cuántas mujeres ves levantando la rueda de la moto o teniendo un manejo temerario? Normalmente las mujeres se llevan la peor parte siempre, sobre todo en la juventud estas siempre son acompañantes de algún borracho que necesita demostrar su hombría levantando la rueda de la moto o conduciendo a gran velocidad y termina la mujer acompañante como víctima de la estupidez masculina, pensando este que haciendo mucho ruido o yendo a gran velocidad es más “macho “y conseguirá un harem por estas acciones. En los países en vías de desarrollo como el nuestro las mujeres toman otros riesgos sobre todo en las motos pero ese tipo de riesgos es por otros factores y no por falta de habilidad al conducir, tiene que ver con valores y educación familiar. Para terminar con esta creencia equivocada, solamente viendo en países desarrollados cuánto paga de seguro de un mismo vehículo un hombre y una mujer les va a dar una idea clara de quién es más riesgoso y propenso a tener un accidente. Una mujer en sus 30 años casada con dos hijos que tenga una experiencia de 10 años conduciendo comparado con un hombre con las mismas características paga entre un 20 o 30 % menos de seguro y les puedo garantizar que estas compañías de seguro de riesgo saben mucho. Así que señores y señoras si están en una parada de ómnibus y ven un chofer femenino suban tranquilos, si van a hacer un viaje en bus de muchos kilómetros a Montevideo y el chofer que les toca es una mujer, siéntese tranquilo, siéntese tranquila que tiene menos probabilidad de sufrir un accidente, la posibilidad siempre existe pero la probabilidad es menor. Como ya le he dicho en otras oportunidades esta creencia idiota y machista de pensar que las mujeres manejan peor que los hombres no la compren más, muchas mujeres inteligentemente dejan que los hombres conduzcan para no herir sus sentimientos machistas, sin duda son más inteligentes que nosotros.

“SI QUERÉS SABER CÓMO ES UNA SOCIEDAD MIRÁ COMO CONDUCE”.